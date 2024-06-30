"صحة أسيوط" تطلق حملة "من بدري.. أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، عن انطلاق فعاليات حملة "من بدري.. أمان " التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية منها مركز الفتح بالمحافظة، اليوم الأحد، من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساءً.

الكشف المبكر عن الأورام السرطانية المختلفة

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية المختلفة لسرعة العلاج وتقليل مصاريف العلاج الباهظة، مما يؤثر بالإيجاب على المرضى.

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط أن الحملة تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، مثل صحة المرأة بداية من سن 18 عاما، وأورام الثدي، ومبادرة الأورام السرطانية (عنق الرحم، القولون، الرئة، البروستاتا )

الحملة تستهدف الرجال والسيدات من سن 25 عامًا

وأضاف الدكتور محمد زين الدين حافظ، أن الفئة المستهدفة خلال الحملة، السيدات والرجال من سن 25 حتى 50 عام، حيث يتم قياس الضغط،والسكر، والوزن، والطول، وفحص الثدي للمرأة، وكذلك الكشف عن عنق الرحم لجميع السيدات المتزوجات من عمر 25 لـ 50 عاما بواسطة أطباء النساء، كذلك فحص الرئة، القولون، البروستاتا، مؤكدًا أنه تم انشاء مخيم مجهز، يتم فيه تسجيل المترددين سيدات ورجال لتلقي جميع الخدمات مجانا، من خلال تواجد المعامل المتخصصة لأخذ العينة وفحصها للبروستاتا، والقولون مجانا.

من جانبه أوضح دكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، أن انطلاق حملة «من بدري أمان» يتزامن مع إحياء ذكرى حصول المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية في شهر يونيو 2023، على تسجيل رقم قياسي جديد لأكبر علامة توعية بالسرطان بالعالم بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

من جانبه أوضح المعتصم بالله السيوطي مدير المركز الإعلامي بصحة أسيوط خلال البيان الرسمي الصادر من مديرية الصحة بالمحافظة أن التعاون المثمر بين التضامن الاجتماعي والصحة، وتوظيف طاقات وعلاقات الرائدات الاجتماعيات في توعية وتعبئة المواطنين للإقدام والكشف المبكر؛ للاطمئنان على صحتهن كان له بالغ الأثر في تقديم كل سبل الدعم والتعاون الوثيق من أجل تعزيز صحة الأسرة والمرأة.

وأضاف "السيوطي"، أن الحملة تشمل الخدمات المقدمة تحت مظلة مبادرات رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.

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