وزير العمل: تقدم ملف الأجور منذ ثورة 30 يونيو كان ولا يزال محل تقدير دولي ومحلي

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن التقدم الذي حدث في ملف الأجور منذ ثورة 30 يونيو، كان ولا يزال محل تقدير دولي ومحلي، مؤكدا أن "دولة 30 يونيو"، ورغم التحديات العالمية، بتوجيهات رئاسية رفعت أجور العاملين في القطاعين الحكومي، والخاص، بشكل مُتسارع خاصة خلال ال 5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة – ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف- من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس الماضي وللعاملين بالقطاع الخاص – ما يقرب من 18 مليون عامل- من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024.

وزير العمل: القيادة السياسية" تسعى نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم



وتسعى القيادة السياسية نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، كلما استطاعت إلى ذلك سبيلًا، موضحا أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال الماضي مايو 2024، بضرورة تخصيص 5 مليارات جنيه دعمًا لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه بدلًا من 600 جنيه، أي زيادة 900 جنيه.

وأشار إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة، كما أنفق "الصندوق" إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، مبلغا قيمته 29 مليونًا و800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.