الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب ياسر الهضيبي يطالب بإعادة النظر في قانون سوق رأس المال لمواكبة التطورات الحديثة

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن صناديق الاستثمار تساهم في تنشيط سوق الأوراق المالية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ولصناديق الاستثمار بمختلف أنواعها دور محوري في النمو العالمي والاستقرار المالي.

وأضاف " الهضيبي"، أنه نظرا  للدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، يجب تعزيز الاهتمام بتفعيل دور هذه الصناديق ومن بينها صناديق الملكية الخاصة، حتى تساهم في الدفع قدمًا بجهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.

مواكبة التطورات الحديثة 

وأكد "الهضيبي"، على ضرورة إعادة النظر في قانون سوق رأس المال لمواكبة التطورات الحديثة على مستوى العالم في أسواق رأس المال بما يساهم في قوة التنافسية للسوق المصري وإزالة معوقات تنشيط صناديق الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال لها، كذلك أن يتم تعديل النصوص المنظمة لعمل وإنشاء صناديق الملكية الخاصة بما يتيح تيسير إجراءات إنشائها وتفعيل دورها وإزالة المعوقات التي تواجهها وهو ما يساهم في جذب الاستثمارات وإدخال موارد نقد أجنبي.

حوافز ومزايا ضريبية

ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة وضع حوافز ومزايا ضريبية لتشجيع إنشاء صناديق الملكية الخاصة، وأن تولي وزارة المالية دراسة المتطلبات الضريبية الخاصة بنشاط صناديق الاستثمار بكافة أنواعها كونها آلية مهمة لزيادة أعداد المستفيدين من الاستثمار من خلالها.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة قطاعات يضيف إلى التنمية المستدامة في مصر ويساعد على تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف، خلال كلمته في اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء: "القطاعات التي ناقشناها خلال المؤتمر تساعد على تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتساعد على جذب استثمارات إلى مصر، وعلى سبيل المثال الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة لتعزيز الأمن فيما يتعلق بالطاقة والاقتصاد الدائري وتعزيز الابتكار والإبداع، وهذا يساعد في نمو الاقتصاد إضافة إلى الصناعة.

صناديق الاستثمار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ الدكتور ياسر الهضيبي قانون سوق رأس المال الاستثمار الأوراق المالية

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