الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تيسدال: أمريكا في أزمة انتخابية حادة وترامب تهديد للديموقراطية

بايدن وترامب
بايدن وترامب

قال الكاتب البريطاني سيمون تيسدال في مقال له بصحيفة الجارديان البريطانية أن مشكلة أمريكا الكبرى ليست في الرئيس الحالي جو بايدن، بل في التهديد الذي يشكله الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطية.

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مناظرة بايدن وترامب 

قال الكاتب المخضرم إنه في المناظرة الرئاسية التي عقدت بين بايدن وترامب صباح الجمعة في إطار انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، لم يكن الأمر يتعلق كثيرًا بما قاله جو بايدن، بل كيف قاله، حيث كان صوته ضعيفًا ومهتزًا، ونسي ما يقوله، وبدا ضعيفًا، وانهالت على بايدن عاصفة من الانتقادات الشديدة من الأصدقاء والأعداء على حد سواء بعد المناظرة التلفزيونية الرئاسية الأولى المحرجة والكارثية مع دونالد ترامب في انتخابات عام 2024. 

وكان الجمهوريون مبتهجين وزعموا أن بايدن كان لديه هدف واحد فقط: أن يثبت، وهو في الحادية والثمانين من عمره، أنه مؤهل للقيادة كرئيس لولاية ثانية - وقد فشل. ووفقًا للكاتب البريطاني، فإن العديد من الأميركيين سوف يوافقون على ذلك، وسيقاوم بايدن الضغوط بشدة للتنحي.

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أزمة انتخابية حادة بالنسبة لأميركا

وقال الكاتب إن ما يحدث الآن، أزمة انتخابية حادة بالنسبة لأميركا. ومع ذلك، يتعين على العالم أن يتوقف ويأخذ نفساً عميقاً قبل أن يدفن آمال بايدن والديمقراطيين في إعادة انتخابهم.
وقال الكاتب: “لقد قدم ترامب أداء مثير للاشمئزاز. بدا وكأنه حيوان مفترس أكثر من كونه رئيسًا، ومرشحًا أقل، وأكثر إثارة للاشمئزاز، كذب بإصرار وبدون خجل بالنسبة له، كل السياسات هي تحيز، وكانت المناظرة بمثابة تذكير في الوقت المناسب بمدى خطورة هذا الرجل”.

وتابع: "كانت لكمات ترامب في معظمها مجرد خالية من الحقائق وادعى أن بايدن فاسد وقال إن موجات المهاجرين غير الشرعيين "تأتي وتقتل مواطنينا" بمستويات غير مسبوقة والأكثر سخافة هو ادعاؤه بأن بايدن "شجع" روسيا على غزو أوكرانيا".

تيسدال الجارديان أخبار أمريكا أبناء ترامب الحركة الديموقراطية

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