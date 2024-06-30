الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زكى القاضى: الشعب نجح بإسقاط مخطط جماعة إرهابية حاولت تدمير الهوية المصرية

الكاتب الصحفي زكي
الكاتب الصحفي زكي القاضي

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي: إن "ثورة 30 يونيو عظيمة أنقذت الشعب المصري من جماعة تحاول أن تهدم الهوية الوطنية للمصريين، وتحاول أن تقزم دور مصر في المنطقة والعالم، فهذه الجماعة حاولت أن تفرض سيطرتها علينا، لكن الشعب المصري الجبار استطاع أن يسقط هذه الجماعة".

"الإخوان" كانت تمارس دورها منذ 80 عامًا لتفتيت وحدة المصريين

وأضاف القاضي، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ ثورة 30 يونيو لم يظهر إلا فلول الإخوان في بعض الدول التي تحتضنهم، رغم إعلان تواجدها في 80 دولة، لافتًا إلى أن حسن البنا أسس هذه الجماعة للتغلغل في المجتمع، من خلال التحايل بأعمال البر والخير الظاهرية للوصول للسلطة، لكنهم استطاعوا إسقاطها يوم 30 يونيو.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن جماعة الإخوان كانت تمارس دورها منذ 80 عامًا، وكانوا يحاولون تفتيت عقيدة المصريين، منوهًا بأنهم غير مؤهلين لقيادة الدولة المصرية، واستطاع المصريون هدم هذه الجماعة الإرهابية ولديها عنف تاريخي، ولديها رغبة في تدمير الهوية المصرية.

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