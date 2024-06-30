الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة ناحال عوز بغلاف غزة

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة ناحال عوز بغلاف غزة، وسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة.

 

الاحتلال يصعّد من عدوانه تجاه أحياء غزة

من ناحية أخرى، قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من عدوانه تجاه أحياء غزة، مشيرًا إلى أن آخر الغارات كان استهداف منطقة حي الدرج، ومنطقة الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وأشار إلى أن طائرات الاحتلال قصفت قبل قليل شقة سكنية، ما أدى لاستشهاد فلسطيني، وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني.

صفارات الإنذار سقوط صاروخ غزة مستوطنة ناحال الإنذار مستوطنة ناحال عوز

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