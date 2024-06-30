الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف مفاهيم وتوزيع درجات الانجليزي

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة 2024

ننشر في هذا التقرير جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد المتبقية ورابط تحميل مفاهيم الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2024 حيث يرتفع البحث حول توزيع درجات الانجليزي للصف الثالث الثانوي 2024.

رابط تحميل مفاهيم الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2024

ومن هذا الجانب، يمكن تحميل مفاهيم الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2024 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــــا

 ويستطيع الطلاب تحميل كتيب المفاهيم بصيغة pdf  والاطلاع عليها سواء بشكل إلكتروني أو طباعتها والإطلاع عليها اضغط هنـــــــــــــــــا

توزيع درجات الإنجليزي للصف الثالث الثانوي 2024

-الاختيار من متعدد في ورقة الأسئلة 32 سؤالا بدرجة واحدة

-عدد الأسئلة بدرجتين 5 أسئلة، والعدد الكلي للأسئلة 37 سؤالا.
-الأسئلة المقالية في امتحانات اللغات الأجنبية الأولى سيشمل 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، بالإضافة إلى سؤال تعبير بـ 4 درجات

-يكتب الطالب مقالا أو رسالة بريد إلكتروني يتراوح عدد كلماته بين 150 إلى 250 كلمة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم المتبقي 

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يكون في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء.


جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة المتبقي 

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يكون في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية».

-يكون في يوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل».

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية «إستاتيكا».

-يكون في يوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي المتبقي 

-يكون في يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يكون في يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الجغرافيا.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان علم النفس.

-يكون في يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق.

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