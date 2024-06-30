الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية الإسرائيلى: لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله، وأضاف وأي ثمن ندفعه اليوم سيكون أقل بكثير مما سندفعه إن لم نتحرك، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بنى تحتية ومباني عسكرية تابعة لحزب الله 

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، قد أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن قصف بنى تحتية ومبانٍ عسكرية تابعة لحزب الله في منطقتي الطيبة ورب الثلاثين جنوب لبنان.

القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية حرب حاسمة حزب الله وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش

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