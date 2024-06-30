الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن شحاتة: دولة 30 يونيو انتصرت لقضايا العمل

حسن شحاتة
حسن شحاتة

أكد حسن شحاتة وزير العمل في تصريحات صحفية اليوم، أن احتفالات الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو 2013، فرصة لكي نؤكد أن "دولة 30 يونيو" انتصرت لقضايا العمل، ونجحت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحقيق التقدم في مجال العمل، بشهادة منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي لم تُدرج مصر للعام الثاني على التوالي على قائمة الملاحظات الدولية لالتزامها بمعايير العمل الدولية، وتنفيذ شروط بيئة العمل اللائقة، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير فرص العمل الحقيقية، وتأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، بالتساوي، وأيضًا توفير الحماية والرعاية للفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات العالمية منها "العمالة غير المنتظمة"، وكذلك طرح كشروع قانون العمل على "الحوار الاجتماعي" لسُرعة إصدار تشريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك الحريات النقابية.

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وقال إن دولة 30 يونيو حققت تقدمًا كبيرًا، ووضعت مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق معايير العمل الدولية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن مصر قامت بتوقيع 65 اتفاقية مع منظمة العمل الدولية، وآخرها اتفاقية العمل البحري التي تم تسليم أوراق التصديق عليها إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هنجبو، في بداية شهر يونيو 2024، خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف.

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