شعبة الألبان تطالب بتدشين مزيد من مراكز التجميع

طالب سعيد بدر عضو شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، من الحكومة الجديدة أن يتم تدشين مزيد من مراكز تجميع الألبان وفقًا للمبادرة التي أطلقتها وزارة الزراعة، وتحديث المراكز القائمة لتقليل عملية الفقد والتلف.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يجب الاهتمام بصغار المزارعين، فعلى الرغم من وفرة الثروة الحيوانية، يفتقر المزارعون إلى الوعي الكافي بإجراءات التخزين والتعبئة والتسويق السليم، مما يدفع الكثير من المصانع إلى الاعتماد على اللبن المجفف المستورد، مما يرفع تكلفة الإنتاج."

وأكد ضرورة الاهتمام بالمحاصيل والأعلاف خاصة البرسيم والذرة الرفيعة وزيادة إنتاجها، كما طالب بضرورة دعم اقتصادي وتوفير سلالات من الأبقار المحسنة وراثياً لزيادة كميات اللبن للمزارعين، وتوفير الدعم النقدي والإرشاد والتدريب لهم باستمرار.

وأشار إلى ضرورة توفير الرعاية الصحية والبيطرية للحيوانات، مع توفير كوادر بيطرية مدربة باستمرار. وأكد أن قطاع الألبان يواجه العديد من التحديات التي تتطلب اهتمام وزير الزراعة الجديد، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على المنتجين والمستهلكين.

وطالب بضرورة دعم تكاليف الإنتاج المرتفعة، سواء من خلال دعم مباشر أو وضع آليات للتحكم في الأسعار لضمان استقرار السوق، وتوفير الأعلاف المدعومة. كما أشار إلى صعوبة الحصول على تمويل كافٍ لتحديث المزارع أو توسيعها، مطالباً بتوفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة أو دعم مالي مباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على ضرورة تحسين البنية التحتية للقطاع، بما في ذلك الطرق والمرافق العامة اللازمة لنقل وتوزيع الألبان بفعالية، واستثمار في مراكز تجميع الألبان الحديثة.