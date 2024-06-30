الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شعبة الألبان تطالب بتدشين مزيد من مراكز التجميع

مجمع الألبان
مجمع الألبان

طالب سعيد بدر عضو شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، من الحكومة الجديدة أن يتم تدشين مزيد من مراكز تجميع الألبان وفقًا للمبادرة التي أطلقتها وزارة الزراعة، وتحديث المراكز القائمة لتقليل عملية الفقد والتلف.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يجب الاهتمام بصغار المزارعين، فعلى الرغم من وفرة الثروة الحيوانية، يفتقر المزارعون إلى الوعي الكافي بإجراءات التخزين والتعبئة والتسويق السليم، مما يدفع الكثير من المصانع إلى الاعتماد على اللبن المجفف المستورد، مما يرفع تكلفة الإنتاج."

وأكد ضرورة الاهتمام بالمحاصيل والأعلاف خاصة البرسيم والذرة الرفيعة وزيادة إنتاجها، كما طالب بضرورة دعم اقتصادي وتوفير سلالات من الأبقار المحسنة وراثياً لزيادة كميات اللبن للمزارعين، وتوفير الدعم النقدي والإرشاد والتدريب لهم باستمرار.

وأشار إلى ضرورة توفير الرعاية الصحية والبيطرية للحيوانات، مع توفير كوادر بيطرية مدربة باستمرار. وأكد أن قطاع الألبان يواجه العديد من التحديات التي تتطلب اهتمام وزير الزراعة الجديد، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على المنتجين والمستهلكين.

وطالب بضرورة دعم تكاليف الإنتاج المرتفعة، سواء من خلال دعم مباشر أو وضع آليات للتحكم في الأسعار لضمان استقرار السوق، وتوفير الأعلاف المدعومة. كما أشار إلى صعوبة الحصول على تمويل كافٍ لتحديث المزارع أو توسيعها، مطالباً بتوفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة أو دعم مالي مباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على ضرورة تحسين البنية التحتية للقطاع، بما في ذلك الطرق والمرافق العامة اللازمة لنقل وتوزيع الألبان بفعالية، واستثمار في مراكز تجميع الألبان الحديثة.

سعيد بدر عضو شعبة الألبان غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات المصرية تدشين المزيد من مراكز تجميع الالبان مراكز تجميع الألبان

مواد متعلقة

رئيس غرفة الصناعات الغذائية: الحكومة أثبتت قدرتها على جذب الكثير من الاستثمارات

غرفة الصناعات الغذائية تهنئ الرئيس بحلف اليمين الدستورية

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

وزير التعليم يستعرض غدًا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان مادة الفيزياء

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

مدبولى: بناء آلية تعطى للشباب فرصة جيدة للسفر إلى أوروبا بطريقة شرعية

"راح يعترف لها بحبه طلبت له الشرطة".. شاب يطارد مذيعة أمام الإنتاج الإعلامى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه