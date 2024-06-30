الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل الكشري المصري احسن من المحلات

طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري

تبحث السيدات عن أسهل طريقة لتحضير الكشري في المنزل، نظرًا إلي أن هذه الأكلة من الأكلات السهلة والاقتصادية ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة.

ويمكنك تحضير الكشري بكل سهولة في المنزل بدلا من الذهاب للمطاعم وتناوله بأسعار غالية، ولإدخال السرور والفرح على أسرتك، يرصد موقع “الدستور” طرق تحضير اكلة الكشري في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة وبتحضير أكلة الكشري تتبع السطور التالية.

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طريقة عمل الكشري المصري بالصور خطوة بخطوة في المنزل مثل المحلات

طريقة عمل الكشري المصري احسن من المحلات 

إليكم طريقة الكشري بالمقادير والمكونات البسيطة، نقدم لكي طريقة عمل الكشري بالمنزل وبنفس نكهة المطاعم لتضمني أكلا نظيفا لأطفالك.

المقادير: 
1/2 كيلوجرام أرز أبيض، 1/2 كيلوجرام مكرونة اسباجيتي، 1/2 كيلوجرام مكرونة صغيرة،1/4 كيلوجرام عدس بجبة، 1/2 كيلوجرام حمص مسلوق،1 كيلوجرام طماطم، 1/2 كيلوجرام بصل، كوب ونصف من الزيت النباتي، شعرية، ثوم، ملح، كمون ناعم، شطة

طريقة التحضير 
يقطع البصل إلى شرائح ويحمر في الزيت إلى أن يصبح ذهبي اللون، استمري في التقليب حتى يصبح مقرمشًا، ثم صفي البصل من الزيت واتركيه على منديل حتى يتشرب الزيت منه.

في إناء آخر، تسلق المكرونة وتصفى وتترك لتبرد، ثم حمري الشعرية وضيفي عليها الأرز والعدس المسلوق والحمص المسلوق، وأضيفي مقدار الملح والكمون وقلبيه جيدًا وقومي بتسقيته بالماء واتركيه يتشرب واخفضي النار حتى يطهى جيدا.

أفرمي الثوم وحمريه في الزيت وأضيفي إليه عصير الطماطم ومقدار الملح والثوم النيئ واتركيها على النار حتى تصبح صلصة غليظة القوام وبذلك تصبح صلصة الكشري جاهزة.

ولعمل دقة الكشري، نأخذ جزء من ماء الحمص بعد سلقة ونضيف إليه مقدارا من الثوم المفروم مع عصير ليمون، لعمل صلصة الشطة نأخذ جزءا من الصلصة الجاهزة ونضيف إليها الشطة.

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