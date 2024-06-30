الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإسكندرية تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح وتنشر فرق الإنقاذ بالشواطئ

رفع الراية الحمراء
رفع الراية الحمراء على الشواطئ

وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعدادات القصوى في شواطئ الإسكندرية، حيث تم رفع الرايات الحمراء بجميع الشواطئ بالقطاعين الشرقي والغربي، حفاظًا على أرواح المصطافين، بناء على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بارتفاع الأمواج وسرعة الرياح اليوم الأحد.

وأهابت محافظة الإسكندرية برواد الشواطئ الالتزام التام بتعليمات المنقذين، وعدم نزول مياه البحر، ومنع نزول البدالات لمياه البحر لحين تحسن الأحوال الجوية، كما تؤكد خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ القطاع الغربي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين، وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية.

وأوضح أنه تم التأكد من تواجد عمال أبراج المراقبة، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ، كما تم المرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات.

وكانت قد كثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف انتشار مفتشي الإدارة على شواطئ القطاع الشرقى والغربى وشواطئ بحرى والأنفوشى، وذلك للتأكد من رص الشماسي بطريقة متوازية وامتلاء الصفوف الأولى أولًا قبل بدء إشغال الصفوف التالية، ونظافة دورات مياه الشواطئ، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، ومتابعة أعمال نظافة مياه الشواطئ وإزالة أي مخلفات منها، وتجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم، وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ، وتوعية الرواد بإلقاء المخلفات داخل صناديق القمامة.

كما تم التأكد من تواجد عمال الإنقاذ بالشواطئ والمسعفين وعمال الأبراج، وكذلك التشديد على المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد سترة النجاة، والتزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ.

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محافظ الإسكندرية شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء ارتفاع الامواج أبراج المراقبة

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