الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكى بقنا

إسعاف
إسعاف

أُصيب 4 أشخاص بينهم أب ونجله، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية حاجر طوخ، التابعة لدائرة مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في قرية حاجر طوخ مركز نقادة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.

وبعد الفحص تبين إصابة كل من “جمال الدين.ع.أ، يبلغ من العمر 50 عامًا، اشتباه كسر بالذراعين واشتباه ما بعد الارتجاج، ونجله "محمد. جمال الدين"، يبلغ من العمر 13 عامًا، و"محمود.ع.ر"، يبلغ من العمر 44 عامًا، و"صلاح.ع.ع"، يبلغ من العمر  45 عامًا.

وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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