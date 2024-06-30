رئيس حزب الريادة: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفاشية الدينية (فيديو)

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة: تحياتي للشعب المصري العظيم الذي قام بثورة 30 يونيو، والتي أنقذت مصر من الفاشية الدينية التي كادت أن تعيدها للوراء مئات السنوات.

وأضاف حسنين، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز": أن السنة التي تولى فيها الإخوان حكم مصر أعتبرها من أطول سنوات حياتي، لأنني عاصرتها، وهذا الحدث معظم المصريين لن يقرأوه في التاريخ، لأن الغالبية عاصروه، ورأينا الأحداث التي أخونت الدولة، والمواقف التي قام بها الإخوان، وغيرها.

الجيش المصري وطني ويعمل من أجل الشعب

وأوضح رئيس حزب الريادة أن الرسالة بدأت تتضح عندما حدد الجيش والقوات المسلحة المصرية، برئاسة المشير عبدالفتاح السيسي وقتها، مهلة لمدة أسبوع لوضع حل للأحداث التي كانت تجري حينها، ثم جاءت 30 يونيو لينخرط فيها أكثر من 33 مليون مواطن مصري، ورأينا موقف القوات المسلحة عندما أعلنت يوم 1 يوليو في بيانها مهلة لمدة ثلاثة أيام، ثم رأينا بيان القوى السياسية والاجتماعية والدينية الذي يعتبر قبلة الحياة.

وأكد رئيس حزب الريادة أن الجيش المصري وطني ويعمل من أجل الشعب وحاضر دائمًا في المواقف الحاسمة.