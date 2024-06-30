انطلاق حملة "من بدرى أمان" للكشف المبكر عن 6 أورام سرطانية بالبحيرة

شهد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، صباح اليوم الأحد، انطلاق حملة «من بدري أمان» التي يتم تنفيذها لمدة يوم واحد، بدءًا من صباح اليوم؛ للكشف المبكر عن 6 أنواع من الأورام السرطانية، تحت شعار «100 مليون صحة» وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقام الدكتور هاني جميعة، برفقة الدكتور محمد محسن عضو فريق مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والدكتورة ندى السيد عضو فريق دعم مبادرة صحة المرأة بالوزارة، بالمرور على كل أعمال الحملة والاطمئنان على تقديم مختلف الخدمات للمواطنين بصورة جيدة.

تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين

والتقى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عددًا كبيرًا من المواطنين وأجرى معهم حوارًا حول مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة بالحملة وأهمية المبادرة، وأثنى الجميع على أعمال الحملة.

وأكد هاني جميعة أن الحملة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين على أوسع نطاق، وتقديم خدمات الكشف الطبي المبكر والتوعية بأورام (القولون، البروستاتا، عنق الرحم، الرئة، الثدي، الكبد)، وذلك ضمن الخدمات المقدمة بمبادرات رئيس الجمهورية لـ(دعم صحة المرأة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، الكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد).

وتبدأ الحملة عملها من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً من نفس اليوم، وذلك من خلال 10 أماكن بـ9 محافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويتم تنفيذها بمحافظة البحيرة بمركز شباب سنهور بدمنهور تحت إشراف الدكتورة إيمان عمارة منسق المبادرات الرئاسية بالمديرية، محمد عبدالكريم مدير مركز المعلومات بالمديرية.