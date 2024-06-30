الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ندوات تثقيفية بمجمع الإسماعيلية الطبي حول الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قدمت إدارة مكافحة العدوى بمجمع الإسماعيلية الطبي - التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية- سلسة ندوات تثقيفية توعوية ناجحة حول الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى في الأقسام الداخلي بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت إدارة مكافحة العدوى بمجمع الإسماعيلية الطبي خلال بيان لها، إن هذه الندوات التوعوية تهدف إلى تثقيف المنتفعين والمرافقين حول الإجراءات الضرورية للحفاظ على سلامتهم خلال فترة إقامتهم في المنشأة الطبية، وضمان تطبيق معايير مكافحة العدوى بشكل فعّال.

تفاصيل الندوات التثقيفية التوعوية حول الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى

شملت الندوات التثقيفية عدة مواضيع هامة منها:

- نظافة وتطهير اليدين: تم التركيز على أهمية غسل اليدين بانتظام وبالطريقة الصحيحة للوقاية من انتقال العدوى

-آداب العطس والسعال: تم توضيح كيفية التصرف أثناء العطس والسعال لتجنب انتشار الجراثيم.

 

- كيفية التحضير للعمليات الجراحية بشكل آمن: تم توضيح الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرضى خلال عملياتهم الجراحية.

 

- كيفية الغيار والاعتناء بالجروح بعد العملية: تم تقديم إرشادات حول كيفية التعامل مع الجروح بشكل صحيح لتسريع عملية الشفاء.

- كيفية التخلص من النفايات الطبية الخطرة والنفايات العادية: تم شرح كيفية التخلص من النفايات الطبية بشكل آمن وفصلها بشكل صحيح للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة.

 

وشملت الندوات التثقيفية التوعوية بمجمع الإسماعيلية الطبي، توزيع عدد من المطبوعات والهدايا التذكارية على المنتفعين، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص إدارة مكافحة العدوى بالمجمع الطبي على رفع مستوى الوعي حول أهمية اتباع إجراءات مكافحة العدوى لضمان سلامة المرضى والمرافقين.

تدريبات للأطقم الطبية

وأكد الدكتور بولا عريان مدير إدارة مكافحة العدوى بفرع الهيئة في الإسماعيلية، أن إدارة مكافحة العدوى تنظم العديد من التدريبات للأطقم الطبية وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لرفع كفاءة وتنمية مهارات الفرق الطبية العاملة بالمنشآت الصحية التابعة لها، لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين.

مجمع الاسماعيلية الطبي عمليات مجمع الإسماعيلية الطبي عنوان مجمع الإسماعيلية الطبي مكافحة العدوى بفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لعطس والسعال

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