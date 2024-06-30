الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل أوقاف القليوبية: ثورة 30 يونيو عبَّرت عن إرادة المصريين

وكيل أوقاف القليوبية..
وكيل أوقاف القليوبية.. ثورة 30 يونيو بمثابة عودة مصر للمصريي

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تزامنًا مع احتفالات الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، أطلقت المديرية احتفالية «مفهوم الوطنية الصادقة»، حيث جرى تنظيم الندوة الشهرية الكبرى بالقليوبية بمسجد آل عطالله بميدان خالد محيى الدين بكفر شكر. 

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه خلال مشاركته بالاحتفالية تناول أهمية الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية والقومية، مؤكدًا أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت بمثابة عودة مصر للمصريين وأنها عبرت عن إرادة شعب.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن حفظ الوطن والدفاع عنه يعتبر حفاظًا للدين والنفس والعرض، مؤكدًا أن الوطن نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها.

 ووجَّه وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية النداء إلى كل مصري شريف بأن هذا هو وقت الاصطفاف الوطني ونبذ الخلافات ومواطن النزاع وعدم الانسياق وراء الشائعات ومحاولات التشكيك والتشويه التي تقوم بها جماعات الشر والتطرف الذين نبتوا فى أحضان خونة الدين والوطن، مؤكدا أن مصر كنانة الله فى أرضه ومهد الحضارات وملاذ آل البيت الكرام وصخرة الأمن والأمان بقيادتها وشعبها وأبنائها.

واختتم بالابتهالات والأدعية النبوية للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع وجاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الندوات المنعقدة بمساجد القليوبية وبهذه الصورة غير المسبوقة لتؤكد هذه اللقاءات أن مصر هي بلد إعمار المساجد من ناحية المبنى والمعنى ودومًا أوقاف القليوبية على عهدها «خدمة بيوت الله شرف».

وكيل أوقاف القليوبية الوطنية الصادقة الشائعات المغرضة محافظة القليوبية ميدان خالد محى الدين

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