الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة السعيد: مصر أنقذت المنطقة والعالم من الإرهاب بثورة 30 يونيو

الدكتور أسامة السعيد
الدكتور أسامة السعيد

قال الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن 30 يونيو نقطة تحول تاريخية ومفصلية في تاريخ المنطقة بأكملها.

إرادة الشعب كانت انتصارًا للحفاظ على الهوية المصرية

وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو  حافلة بالرسائل، أولاها التأكيد بأن إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو كانت انتصارًا للحفاظ على الهوية المصرية، وكانت مفاضلة بين هوية المصريين على مدى تاريخهم، ومحاولات زائفة لتغيير الهوية.

30 يونيو أنقذت المنطقة والعالم من الإرهاب

ولفت رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية، إلى أن النتائج المباشرة لـ30 يونيو كان استقرار الدولة المصرية، وهي مصلحة إقليمية ودولية، وليست مصلحة مصرية فقط، فقد رأينا كيف استطاعت مصر أن تلعب أدوارًا متقدمة في الحفاظ على هدوء المنطقة، وكيف تلعب الآن أدوارًا بالغة الأهمية لاحتواء تداعيات الحرب على غزة، وتداعيات اشتعال العديد من الجبهات الإقليمية في السودان والبحر الأحمر وليبيا والبحر المتوسط.

 

الإرهاب كان خطرًا وجوديًا على دول المنطقة وليس مصر وحدها

وأوضح  الدكتور أسامة السعيد، أنه عندما أشار الرئيس السيسي إلى تضحيات الشعب المصري في التصدي للإرهاب، والإرهاب كان خطرًا وجوديًا على دول المنطقة وليس مصر وحدها، مؤكدًا أن انتصار مصر في معركة الإرهاب، بفضل ما تحقق لها من تماسك مؤسسات الدولة، وقدرة ذاتية على مقاومة المد الإرهابي رسالة مهمة للعالم كله أن مصر قدمت نموذجًا ملهمًا في التصدي للإرهاب، وحققت نتائج تستحق أن تكون مسار تقدير واحتفاء من العالم، لأن مصر أنقذت المنطقة والعالم من مخططات تفكيكية، واختتم بأن 30 يونيو كانت نقطة مفصلية في تاريخ الشرق الأوسط، وليس مصر فقط.

أسامة السعيد 30 يونيو القاهرة الإخبارية السيسي

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