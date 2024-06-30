الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. قطع المياه 5 ساعات عن قرية كفر السنابسة بالمنوفية

قطع المياه - ارشيفيه
قطع المياه - ارشيفيه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غدًا الإثنين، عن قرية كفر السنابسة بمركز منوف من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة السبب لاستكمال أعمال ربط الخط الجديد المغذي للقرية قُطر ١٢ بوصة بقرية كفر السنابسة.

وأشارت الشركة إلى توفير 2 سيارة مياه صالحة للشرب خلال فترة الانقطاع وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

محافظة المنوفية ربط خط جديد قطع المياه عن مدينة موف قطع المياه 5 ساعات المنوفية

مواد متعلقة

بعد موافقة "الأعلى للجامعات".. بدء إجراءات إنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية

وزارة العمل: تعاون مع عدة جهات لتدريب شباب المنوفية

خلال قافلة زراعية.. لجامعة المنوفية تقدم توصيات لزيادة إنتاجية القطن ومجابهة الإجهاد الحرارى

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

وزير التعليم يستعرض غدًا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان مادة الفيزياء

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

مدبولى: بناء آلية تعطى للشباب فرصة جيدة للسفر إلى أوروبا بطريقة شرعية

"راح يعترف لها بحبه طلبت له الشرطة".. شاب يطارد مذيعة أمام الإنتاج الإعلامى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه