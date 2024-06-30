غدًا.. قطع المياه 5 ساعات عن قرية كفر السنابسة بالمنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غدًا الإثنين، عن قرية كفر السنابسة بمركز منوف من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة السبب لاستكمال أعمال ربط الخط الجديد المغذي للقرية قُطر ١٢ بوصة بقرية كفر السنابسة.

وأشارت الشركة إلى توفير 2 سيارة مياه صالحة للشرب خلال فترة الانقطاع وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.