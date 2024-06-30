تنسيق التمريض 2024 محافظة الشرقية|تنسيق تمريض بعد الاعدادية جميع المحافظات

تنشر جريدة الدستور تنسيق التمريض 2024 محافظة الشرقية حيث يرتفع البحث الآن حول تنسيق تمريض بعد الاعدادية جميع المحافظات.



تنسيق التمريض 2024 محافظة الشرقية

ومن هذا الجانب كانت كشفت مديرية الصحة تنسيق التمريض 2024 محافظة الشرقية بالتفصيل، حيث اختلاف الحد الأدنى لتقديم الملفات في تنسيق التمريض 2024 محافظة الشرقية من مركز لمركز آخر، على أن يتم قبول الطلاب الحاصلين على أعلى مجموع كالتالي:

-تبلغ نحو 225 في الأحرار بالزقازيق، و260 درجة في العزازي، و245 درجة في العاشر من رمضان، و255 درجة بالشؤون الصحية بنات وبنين.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2024 في الغربية



الحد الأدنى لقبول الملفات نحو 234.5 درجة، وفقًا لنسب النجاح.

تنسيق التمريض 2024 في الجيزة



يبدأ قبول الملفات للمرحلة الأولى من 260 درجة.

تنسيق التمريض 2024 في القاهرة



250 درجة في المرحلة الأولى.

تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2024 في كفر الشيخ



تضم 14 مدرسة بمختلف المراكز

الحد الأدنى لقبول الملفات من 265 درجة، على أن يبدأ التقديم في الفترة من 1 وحتى 15 يوليو المقبل، وفقًا للمجاميع الأعلى فالأقل.

تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2024 في الفيوم



الحد الأدنى لقبول الملفات من 260 درجة مثل العام الماضي، بينما يتم اختيار الطلاب أصحاب المجموع الأعلى، على أن يبدأ التنسيق مطلع شهر يوليو فور تسليم شهادة نتيجة الصف الثالث الإعدادي ولمدة 15 يومًا.

تنسيق التمريض بعد الإعدادية 2024 في الإسكندرية



قبول ملفات الطلاب الحاصلين على 255 درجة فأكثر.

تنسيق التمريض 2024 جميع المحافظات



تمريض بعد الإعدادية في بني سويف: يتحدد وفقًا للمجاميع الأعلى، ويختلف من مركز لآخر.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية في المنيا: يبدأ من 230 درجة.

تمريض بعد الإعدادية في أسيوط: 276 درجة تقريبًا.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية في قنا: 260 درجة مثل العام المنصرم.

تمريض بعد الإعدادية في الوادي الجديد: يحدد وفقًا للمجاميع الأعلى.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية في سوهاج: 260 درجة كحد أدنى.

تمريض بعد الإعدادية في الأقصر: المجاميع الأعلى.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية أسوان: لم يتم تحديده.

تمريض بعد الإعدادية في الإسماعيلية: 260 درجة.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية في السويس: 265 درجة.

تمريض بعد الإعدادية في بورسعيد: المجاميع الأعلى.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية في البحيرة: 277 درجة.

تمريض بعد الإعدادية في دمياط: 225 درجة.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية في القليوبية: 269 درجة.

تمريض بعد الإعدادية في مطروح: 260 درجة.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية في جنوب سيناء: وفقًا للمجاميع الأعلى.

تمريض بعد الإعدادية في شمال سيناء: المجاميع الأعلى.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية في البحر الأحمر: المجاميع الأعلى.

تمريض بعد الإعدادية في الدقهلية: المجاميع الأعلى من المتقدمين.

شروط تنسيق التمريض 2024

-يجب على المتقدم الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

-يجب على المتقدم أن يكون غير متزوج ويقر بالتفرغ وعدم الزواج طوال الدراسة.

-يجب على المتقدم دراسة اللغة الإنجليزية سواء كلغة أولى أو ثانية.

-يجب على المتقدم حسن السير والسلوك، وأنّ يكون الطالب مصري الجنسية.

-يجب على المتقدم اجتياز الاختبارات كافة وكشف الهيئة.