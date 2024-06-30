الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشاركة سياح ومصريين.. فنادق الغردقة تحتفل بذكرى 30 يونيو (صور)

احتفالات30 يونيو
احتفالات30 يونيو بفنادق الغردقة

احتفلت مجموعة من الفنادق السياحية فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بذكرى ثورة 30  يونيو،و ارتدي نزلاء الفنادق من الأجانب والمصريين أعلام مصر، كما حمل البعض صور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مرتدين "تيشرتات" تحيا مصر.

الرئيس السيسي أنقذ البلاد من السقوط في هاوية ليس لها قرار 

وكشف علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، أن الاحتفال بثورة يونيو هو بمثابة انتصار  للشعب وللرئيس عبد الفتاح السيسى الذي أنقذ البلاد من  السقوط في هاوية ليس لها قرار، لافتًا أن النزلاء حرصوا مشاركة الشعب المصرى فى احتفالات ثورة 30 يونيو، وأشار إلى أن مظاهر الاحتفال فى الفندق   تضمنت عمل علم بطول 300 متر، و ارتدى  النزلاء الأجانب والمصريين أعلام مصر معربين عن سعادتهم بالاحتفال بذكرى الثورة.

ثورة 30 يونيو أعادت الحياة لقطاع السياحة


 من جهته، أكد خالد الصغير مدير أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، أن احتفالات ذكرى 30 يونيو أصبحت تقليدا سنويا نتيجة ما يشهده قطاع السياحة من استقرار وتحسن ملحوظ وزيادة فى نسب الأشغال، وتجاوز قطاع السياحة لكل الأزمات والصعاب، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو أعادت الحياة لقطاع السياحة الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويساهم في خلق فرص عمل لآلاف الشباب سواء عمالة مباشرة او غير مباشرة.

 وأشار إلى وجود تنوع فى أشكال الاحتفال بذكرى الثورة ونشر العلم المصرى بكل الأماكن، وعمل تورتة بعلم مصر وتقديم الاغاني الوطنية، وتوضيح الدور الحيوي لثورة 30 يونيو في استعادة الهوية المصرية، وترجمة ذلك للأجانب  من نزلاء الفنادق من مختلف الجنسيات، لتوضيح أهمية الثورة التي أعادت الحياة لمصر بشكل عام وقطاع السياحة بشكل خاص

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فنادق سياحية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيا مصر احتفالات ثورة ٣٠ يونيو الغردقة السياحة فنادق الغردقة

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