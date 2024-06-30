الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبى توطين صناعة النقل فى مصر

وزير النقل يبحث مع
وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي توطين صناعة النقل

التقى الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل، جيلسومينا فليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ( EIB)، على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وذلك لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري  تنفيذها. 

حضر اللقاء قيادات وزارة النقل، وكل من رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

في بداية اللقاء، أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عددمن المشروعات المشتركة، مؤكدا الاهتمام بالتعاون مع البنك في توطين صناعة النقل في مصر، خاصة في مجال الوحدات المتحركة والأنظمة والاتصالات، خاصة مع تنفيذ الوزارة خطة شاملة لتوطين هذه الصناعة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، بالإضافة إلى التعاون في مجال إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مستعرضا عددا من المشروعات التي يقوم البنك بتمويلها داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية، سواء في مجال مترو الأنفاق أو الجر الكهربائي مثل مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، الجاري تنفيذه، ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.

وأشار الوزير إلى أن هذين المشروعين سيشكلان نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، ومساهمة فعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية، كما تم متابعة مشروع إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو، حيث أكد وزير النقل الأهمية البالغة لتطوير الخطين لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، خاصة مع نقلهما ملايين الركاب يوميا، وكذلك مع الأهمية الكبيرة  لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، وتقليل التلوث وزمن الرحلات، حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

txt

وزير النقل يشهد توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة النقل والجانب الإيطالى فى مجال السكك الحديدية

مشروعات فى مجال السكة الحديد 

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آخر المستجدات والمواقف التنفيذية لعدد من مشروعات التعاون  في مجال السكة الحديد مثل: (تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط طنطا/ المنصورة/ دمياط، وازدواج السكة من المنصورة/ دمياط، ومشروع شراء 14 ماكينة أنواع مختلفة + 12 موتور ونش.

كما تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بين الجانبين في إطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقّعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27، حيث تم الاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي على البدء في والإعداد للمشروعات الآتية في إطار محور النقل المستدام: (مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر- مشروع امتداد مشروع المرحلة الثانية من مترو أبوقير بالإسكندرية، بالإضافة إلى تطوير خط شربين/ قلين/ كفرالشيخ/ دمنهور.

txt

وزير الطيران يناقش التعاون بمجال النقل الجوى مع نائب السفير البريطانى

من جانبها، قالت جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "إن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم مشاريع النقل المستدامة التحويلية في جميع أنحاء مصر".

ويساعد الاستثمار في النقل الأخضر على خلق فرص العمل، ويدعم النمو الاقتصادي، ويتيح الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق والفرص.

وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي توطين صناعة النقل في مصر

وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي توطين صناعة النقل في مصر
وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي توطين صناعة النقل في مصر
وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي توطين صناعة النقل في مصر
وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي توطين صناعة النقل في مصر
وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي توطين صناعة النقل في مصر
وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي توطين صناعة النقل في مصر
وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي توطين صناعة النقل في مصر
وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي توطين صناعة النقل في مصر
الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي قيادات وزارة النقل رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق الهيئة القومية لسكك حديد مصر

مواد متعلقة

مشروعات صديقة للبيئة والقطار السياحي.. أبرز اتفاقيات "النقل" بمؤتمر الاستثمار الأوروبي

جدول مواعيد تشغيل مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT

وزير النقل يشهد توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة النقل والجانب الإيطالى فى مجال السكك الحديدية

"العربية للنقل" تتعاون مع رابطة مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية فى الوطن العربى

تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط مع ارتفاع درجات الحرارة

جدول مواعيد وأسعار تذاكر قطارات تالجو على خط القاهرة إسكندرية والصعيد

جدول مواعيد تشغيل مترو الأنفاق للخطوط الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT

مواعيد رحلات السوبر جيت الخارجية والداخلية وأبرز خدماتها

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

وزير التعليم يستعرض غدًا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان مادة الفيزياء

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

مدبولى: بناء آلية تعطى للشباب فرصة جيدة للسفر إلى أوروبا بطريقة شرعية

"راح يعترف لها بحبه طلبت له الشرطة".. شاب يطارد مذيعة أمام الإنتاج الإعلامى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه