وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبى توطين صناعة النقل فى مصر

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جيلسومينا فليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ( EIB)، على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وذلك لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها.

حضر اللقاء قيادات وزارة النقل، وكل من رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

في بداية اللقاء، أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عددمن المشروعات المشتركة، مؤكدا الاهتمام بالتعاون مع البنك في توطين صناعة النقل في مصر، خاصة في مجال الوحدات المتحركة والأنظمة والاتصالات، خاصة مع تنفيذ الوزارة خطة شاملة لتوطين هذه الصناعة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، بالإضافة إلى التعاون في مجال إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مستعرضا عددا من المشروعات التي يقوم البنك بتمويلها داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية، سواء في مجال مترو الأنفاق أو الجر الكهربائي مثل مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، الجاري تنفيذه، ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.

وأشار الوزير إلى أن هذين المشروعين سيشكلان نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، ومساهمة فعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية، كما تم متابعة مشروع إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو، حيث أكد وزير النقل الأهمية البالغة لتطوير الخطين لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، خاصة مع نقلهما ملايين الركاب يوميا، وكذلك مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، وتقليل التلوث وزمن الرحلات، حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

مشروعات فى مجال السكة الحديد

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آخر المستجدات والمواقف التنفيذية لعدد من مشروعات التعاون في مجال السكة الحديد مثل: (تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط طنطا/ المنصورة/ دمياط، وازدواج السكة من المنصورة/ دمياط، ومشروع شراء 14 ماكينة أنواع مختلفة + 12 موتور ونش.

كما تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بين الجانبين في إطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقّعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27، حيث تم الاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي على البدء في والإعداد للمشروعات الآتية في إطار محور النقل المستدام: (مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر- مشروع امتداد مشروع المرحلة الثانية من مترو أبوقير بالإسكندرية، بالإضافة إلى تطوير خط شربين/ قلين/ كفرالشيخ/ دمنهور.

من جانبها، قالت جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "إن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم مشاريع النقل المستدامة التحويلية في جميع أنحاء مصر".

ويساعد الاستثمار في النقل الأخضر على خلق فرص العمل، ويدعم النمو الاقتصادي، ويتيح الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق والفرص.

وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي توطين صناعة النقل في مصر

وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي توطين صناعة النقل في مصر

وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي توطين صناعة النقل في مصر

وزير النقل يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي توطين صناعة النقل في مصر