احتفالًا بثورة 30 يونيو.. "من بدري أمان" مبادرة طبية مجانية في الإسكندرية (لايف)

أجرت الدستور بث مباشر من فعاليات الحملة الطبية "من بدري أمان" في استاد الإسكندرية الدولي، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمثلة فى مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وشهدت الحملة الطبية إقبال من السيدات والرجال بإجراءات ميسرة لتقديم الكشف الطبي للمواطنين بدءا من ١٨ عامًا فما فوق على مدار اليوم، حتى الساعة السادسة مساءً.

وقالت الدكتورة شيماء صفاء الدين مدير تشغيل الحملة الرئاسية لصحة المرأة إن الحملة الطبية المكثفة “من بدري أمان” تتواجد في ٩ محافظات في ذات اليوم، وذلك دعمًا للمواطنين في إطار احتفالات ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

واصلت صفاء الدين، لـ “الدستور” أن الحملة الطبية تشمل الخدمات المقدمة تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة - القولون - البروستاتا - عنق الرحم).

وأكدت، أن الحملات والقوافل الطبية هي سبيل عون ودعم لصحة المواطنين للكشف الطبي وتلقي العلاج اللازم بالمجان دون أي مقابل مادي، للتخفيف على المواطنين ورفع مستوى الصحة العامة.

حملة من بدري امان

حملة من بدري امان

حملة من بدري امان

حملة من بدري امان

حملة من بدري امان

حملة من بدري امان