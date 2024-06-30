الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لست البيت الشاطرة.. طريقة عمل البيتزا السريعة

البيتزا
البيتزا

يبحث الكثير من سيدات المنزل عن طريقة عمل البيتزا السريعة، وذلك بدلا من شراءها من المطاعم بأسعار غالية.

ويمكنك ادخال السرور والفرحة من خلال صناعة وتحضير البيتزا في المنزل بطريقة سهله وبسيطه، ويرصد موقع “الدستور” في تقريره طريقة عمل البيتزا بمكونات سهلة، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

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لست البيت.. طريقة عمل عجينة البيتزا

طريقة عمل البيتزا السريعة

إليكم الطريقه في السطور التالية:

نذوب الخميرة في كوب ماء دافئ، ونضع الدقيق في وعاء كبير، ويضاف اليه الحليب والزيت ويقلب، ثم تضاف إليه الخميرة، والملح والسكر وتعجن جيدًا لمدة 5 دقائق، ويتم تشكيل كرة من العجين وتغطيتها بفوطة مطبخ وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة، وبعد ذلك يتم فرد العجين، وتوضع عليها صلصة البيتزا، وتوزع الحشوة بالتساوي، ويرش الزعتر والجبن على الوجه  ثم تخبز في فرن ساخن لمدة نصف ساعة، على درجة حرارة ما بين 150 -180، حتى تمام النضج، أو لمدة 15 دقيقة إذا نضجت، حسب نوع الدقيق المستخدم في العجين، والمكونات.

في قدر صغير، سخن الزيت على نار متوسطة وأضف الثوم والبصل واقلبهم حتى يصبحان ذهبيين.

أضف الطماطم المهروسة وصلصة الطماطم وأخلطهما جيدًا.

أضف المسحوق المجفف (الزعتر والبقدونس) واستمر في الخلط.

أضف الملح والفلفل والسكر وقلبهم جيدًا.

اترك الصلصة تغلي على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح لها قوام سميك.

طريقة تحضير البيتزا:

سخن الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية.

قسّم العجينة إلى عجينات صغيرة وابدأ بفرد كل قطعة على سطح مرشوش بالدقيق بحجم وشكل البيتزا المفضلة لديك.

ضع العجينة على صينية خبز مدهونة بقليل من الزيت وأملأها بالصلصة والمكونات التي ترغب في إضافتها.

ضع البيتزا في الفرن وطهيها لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تصبح القاعدة ذهبية والجبن ذائبًا.

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