تضم 5 دواوين.. الأدهم تصدر الأعمال الكاملة لإيهاب خليفة

صدر حديثًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع الأعمال الكاملة للشاعر الراحل إيهاب خليفة، والأعمال الكاملة تضم 5 دواوين هي، أكثر مرحا مما تظن، طائر مصاب بإنفلونزا، مساء يستريح على الطاولة، قبل الليل بشارع، حنين ضائع في ميدان مهجور".

وكتب الدكتور محمد زيدان في مقدمة الأعمال الكاملة: "القصيدة عند إيهاب خليفة وليدة السياق الذي يترواح بين أن يكون سياقا عاما فيتحول لديه إلى سياق خاص، أو كان سياقا خاصا فيتحول على يديه إلى مجرد فكرة، وفكرة مغمورة وسط حالة من السرد الشعري الذي يلجأ إليه الشعراء، حيث الإحساس بإيقاع ذاتي يبحثون عنه، لذلك فهو يكون منظوره الشعري من السياق أحيانا أو من تاريخ الذات في أحايين كثيرة.

وفكرة التطور - أعدها ضمن مفردات البلاغة الجديدة - فكرة قديمة جديدة، وهي على تنوعها في السياق الشعري عند إيهاب خليفة، تعد مخرجا جماليا يتكون لدى النص، وهو يبحث عن المقام الفكري، وهي سمة عامة عنده، أو بعض المقامات النوعية التي يؤرخ بها للأشياء.

ويكمل: "وهناك سمة بنائية أخرى في نص إيهاب خليفة، وهي أنه يحتفي احتفاءً ظاهرًا بالأشياء الصغيرة، حتى تبدو في غير موضعها، وتتحول إلى نوع من التفكير الأسطوري.

الشاعر إيهاب لخيفة

يذكر أن الشاعر إيهاب خليفة كان قد رحل عن عالمنا في 12 يونيو من عام 2021، عن عمر يناهز 49 عامًا، حيث ولد بمدينة المحلة الكبرى عام 1972، وتخرج فى كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة طنطا عام 1995.

وشارك خليفة في العديد من المحافل الادبية منها: الملتقيين الأول والثانى لقصيدة النثر 2009م -2010م، كما شارك فى المؤتمر الأول لقصيدة النثر2014، صدر له: أكثر مرحا مما تظن "1997م، طائر مصاب بإنفلونزا 2006، مساء يستريح على الطاولة " القاهرة 2007م، قبل الليل بشارع " 2008م، إخوانيجولا 2014" نشر إلكترونيا فى جهة الشعر.

كتب ودراسات

كتب الراحل عدة دراسات نقدية منها: ملامح الشعرية فى "انظر إليها كم أنت مرهق" للشاعر خوشمان قادو، النص كميكانو قراءة فى "موسيقى طعنتنى من الخلف" للشاعر فتحى أبو النصر، الواقع كضيف ثقيل الظل، قراءة فى كل ما صنع الحداد" للشاعر / محمود خير الله، التباسات الذوات المراوغة، قراءة في" شرور عادية" للشاعر/ أسامة الحداد، متلازمة الموت والزوال والخلود. قراءة فى "موتى يجرون السماء" لموسى حوامدة، المخيلة مفتاح للسرد المضاد قراءة فى ديوان " نيران صديقة " للشاعر /عبد الرحيم الخصار، محاولة لاستكشاف الذات، قراءة فى " تماما كما كنت أظن " للشاعر / محمد خضر الغامدى، الذات لن تلتئم فى وطن يتفسخ " قراءة فى " يد مقطوعة تطرق الباب للشاعر دخيل الخليفة.