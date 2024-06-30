غدًا.. قطع المياه 5 ساعات عن قرى شرق النيل ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن قطع المياه عن قرى بياض العرب، الشيخ علي، الحمرايا مركز بني سويف شرق النيل، غدًا الإثنين، اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بسبب أعمال الصيانة المقررة بالمحطة المغذية لتلك المناطق.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال تلك الفترة، بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية، بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

وأوضحت أنه تم تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.