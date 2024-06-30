الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو دياب يشعل الأجواء في أضخم حفلات موسم الصيف بالساحل (صور)

عمرو دياب فى الحفل
عمرو دياب فى الحفل

أحيا النجم عمرو دياب حفلا ساهرا مساء السبت، في أحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري، ضمن حفلات موسم صيف 2024.

عمرو دياب يشعل الأجواء في أضخم حفلات موسم الصيف بالساحل (صور)

وشهد الحفل اقبالا كبيرا من الجمهور قبل انطلاقه بساعات، حيث حرص جمهور عمرو دياب على حضور الحفل في وقت مبكر قبل انطلاقه بحوالي 7 ساعات.

واستقبل الجمهور، عمرو دياب بالتهليل والتصفيق الحاد والورود، وأشعل دياب الحفل بمجرد صعوده على المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور الذي ظل يردد معه كلمات الأغنية.

 

حفل عمرو دياب يرفع لافتة كامل العدد والجمهور يردد معه كلمات الأغنيات 

 

وقدم عمرو دياب، خلال الحفل باقة من أروع اغنياته القديمة والحديثة منها بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك والتي شاركه الجمهور غنائها.

ورفع المسرح لافتة كامل العدد، رغم ارتفاع أسعار تذاكر الحفل، الذي انقسمت لعدة فئات، تأتي الفئة الأولى ٥٥٠٠ والثانية ٤٠٠٠، أما أسعار الصالات فتنقسم لـ١٠٠ و٢٠٠ ألف جنيه.

وواصل عمرو دياب، تقديم أشهر أغنياته خلال الحفل ومنها انت الحظ، وياه، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة، الكلمة الحلوة، كما القدم الميدلي الشهير الذي يضم أغنيات قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع.

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