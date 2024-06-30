الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرّف على جهود الدولة فى الارتقاء بالتعليم العالى (فيديو)

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد جهود الدولة في الارتقاء بالتعليم العالي.

جهود الدولة في الارتقاء بالتعليم العالي:

زيادة الميزانية المخصصة للتعليم العالي لتصل إلى نحو 99 مليارًا و638 مليون جنيه.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية.

ارتفاع عدد الجامعات إلى 109 ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية.

ارتفاع عدد الجامعات الحكومية لـ38 جامعة بدلًا من 23.

ارتفاع عدد الجامعات الخاصة لـ32 بدلًا من 23.

وجود 15 جامعة في تصنيف QS العالمي عام 2024 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2017.

التعليم العالي الارتقاء بالتعليم العالي جهود الدولة 99 مليار ا و638 مليون جنيه اكسترا نيوز إطلاق الإستراتيجية الوطنية

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