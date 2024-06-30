تعرّف على جهود الدولة فى الارتقاء بالتعليم العالى (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد جهود الدولة في الارتقاء بالتعليم العالي.

جهود الدولة في الارتقاء بالتعليم العالي:

زيادة الميزانية المخصصة للتعليم العالي لتصل إلى نحو 99 مليارًا و638 مليون جنيه.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية.

ارتفاع عدد الجامعات إلى 109 ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية.

ارتفاع عدد الجامعات الحكومية لـ38 جامعة بدلًا من 23.

ارتفاع عدد الجامعات الخاصة لـ32 بدلًا من 23.

وجود 15 جامعة في تصنيف QS العالمي عام 2024 بدلًا من 5 جامعات في تصنيف عام 2017.