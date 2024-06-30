محافظ المنوفية يتابع جهود رفع الإشغالات والتعديات المخالفة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، جهود رؤساء الوحدات المحلية في شن الحملات المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة على الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين والمركبات، مشددًا على بذل المزيد من الجهود لفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وشنَّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وبالتنسيق مع وحدة المرور، حملة إشغالات مكبرة وحملات مرورية، أسفرت عن رفع الإشغالات وإزالة التعديات التي تعوق الحركة المرورية بمنطقة مزلقان السكة الحديد وشارع وميدان المحكمة وكذا الطرق العامة والمداخل الرئيسية للمدينة، فضلًا عن ضبط عدد من الموتوسيكلات والتكاتك غير المُرخصة والمخالفة لخطوط السير.

كما نظَّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، حملة إشغالات مكبرة لإزالة التعديات علي حرم الطرق والميادين، فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بشن حملة إشغالات مكبرة خلال الفترة الليلية بشارع بورسعيد وعبدة حمزة ومحيط كوبري المرور، حيث تم رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام وتيسيرًا لحركة مرور السيارات والمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، باستمرار تكثيف المرور الميداني على الشوارع الرئيسية والميادين العامة؛ لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام، والمتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.