الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة الفلسطينية تحذر من توقف المراكز الصحية ومحطات الأكسجين بغزة لنفاد الوقود

غزة
غزة

حذرت الصحة الفلسطينية من توقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأكسجين بغزة خلال 48 ساعة، نتيجة نفاد الوقود اللازم لعمل المولدات، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وحذَّر تقرير صادر حديثًا عن منظمة الصحة العالمية من تصاعد وتفاقم الوضع الصحي في قطاع غزة، إذ أوضحت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، أن الأزمة الصحية في غزة آخذة في التصاعد، وصولًا إلى مستويات مروعة، فلقد اضطر أكثر من مليون شخص في رفح إلى النزوح مرة أخرى، وذلك منذ أوائل مايو، وباستثناء مستشفى ميداني تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإنه لم تعد في رفح أي مستشفيات عاملة.


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