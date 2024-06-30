الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نادٍ كرواتى يفاوض راكيتيتش بعد أقل من موسم فى السعودية

راكيتيتش
راكيتيتش

كشف الصحفي فابريزو رومانو عن اهتمام كرواتي بضم إيفان راكيتيتش لاعب المنتخب الكرواتي السابق ونادي الشباب السعودي الحالي خلال الميركاتو الحالي.

وقال رومانو، إن نادي هايدوك سبليت الكرواتي مهتم بضم راكيتيتش وبالفعل تواصلت إدارة الفريق مع ممثلي لاعب الشباب لبحث إمكانية ضمه.

وأضاف، أن جينارو جاتوزو مدرب الفريق الكرواتي حريص على ضم راكيتيتش هذا الصيف وفي انتظار العرض الرسمي.

وكان الشباب السعودي تعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش صاحب الـ35 عامًا لمدة عام ونصف العام، في يناير 2024 قادمًا من إشبيلية.

وخاض راكيتيتش مع الشباب 8 مباريات وسجل هدفًا وصنع آخر في مسابقة الدوري السعودي.

وبدأ راكيتيتش مسيرته الكروية مع فريق بازل السويسري (2005-2007) وتوج معه بكأس سويسرا في عام 2007، قبل الانتقال إلى شالكه الألماني (2007-2011) ومنه إلى إشبيلية في فترته الأولى (2011-2014)، وبعدها إلى برشلونة (2014-2020)، ثم العودة إلى النادي الأندلسي في سبتمبر 2020.

راكيتيتش إيفان راكيتيتش الشباب رومانو هايدوك سبليت

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