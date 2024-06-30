نادٍ كرواتى يفاوض راكيتيتش بعد أقل من موسم فى السعودية

كشف الصحفي فابريزو رومانو عن اهتمام كرواتي بضم إيفان راكيتيتش لاعب المنتخب الكرواتي السابق ونادي الشباب السعودي الحالي خلال الميركاتو الحالي.

وقال رومانو، إن نادي هايدوك سبليت الكرواتي مهتم بضم راكيتيتش وبالفعل تواصلت إدارة الفريق مع ممثلي لاعب الشباب لبحث إمكانية ضمه.

وأضاف، أن جينارو جاتوزو مدرب الفريق الكرواتي حريص على ضم راكيتيتش هذا الصيف وفي انتظار العرض الرسمي.

🚨🇭🇷 Hajduk Split are showing concrete interest in Ivan Rakitic and they've now made contact with player's camp.



Rakitic joined Al Shabab from Sevilla in January but Gattuso wants to bring him to Croatia، priority target for manager and director... waiting for formal proposal. pic.twitter.com/ZSoyveW7mP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30، 2024

وكان الشباب السعودي تعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش صاحب الـ35 عامًا لمدة عام ونصف العام، في يناير 2024 قادمًا من إشبيلية.

وخاض راكيتيتش مع الشباب 8 مباريات وسجل هدفًا وصنع آخر في مسابقة الدوري السعودي.

وبدأ راكيتيتش مسيرته الكروية مع فريق بازل السويسري (2005-2007) وتوج معه بكأس سويسرا في عام 2007، قبل الانتقال إلى شالكه الألماني (2007-2011) ومنه إلى إشبيلية في فترته الأولى (2011-2014)، وبعدها إلى برشلونة (2014-2020)، ثم العودة إلى النادي الأندلسي في سبتمبر 2020.