معاكسات وخناقات ونسب.. أزمات لاعبي كرة القدم بسبب زوجاتهم

حازت أزمات لاعبي كرة القدم على اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وآخر تلك الأزمات كان بطلها إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ونجم منتخب مصر بعد تشاجره مع فرد أمن في مول شهير بالشيخ زايد، حيث تعرضت زوجته للتحرش أثناء تجولها في المول.

خناقات إمام عاشور في مولات الشيخ زايد

تصدر إمام عاشور تريند مواقع التواصل بعد انتشار واسع لمقطع فيديو يظهر دخوله رفقة عدد من الأشخاص من بوابة المول ويتشاجر مع أفراد الأمن.

وبعد انتشار الفيديو، تقدم فرد أمن ببلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد يتهم فيه إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالاعتداء عليه وسبه، مما أدى إلى فقدانه الوعي بسبب معاتبته لهم على تعرض زوجته للتحرش أثناء تنزهها رفقة أشقائها وأصدقائها في المول.

باشرت نيابة أول وثان الشيخ زايد تحقيقات موسعة في هذا البلاغ، وخلال ما يقرب من 10 أيام اتخذت النيابة عدة إجراءات للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل. بدأت النيابة بتفريغ عدة مقاطع من كاميرات المراقبة في المول، حيث تبين توقف سيارة نزل منها إمام عاشور وسيارتين نزل منها ما بين 10 إلى 15 شخصًا دخلوا إلى المول وتشاجروا مع أفراد الأمن، وسقط أحدهم فاقدًا الوعي.

بعد استماع النيابة لعدة أطراف، كان أولهم فرد الأمن المجني عليه الذي قال إن اللاعب إمام عاشور تعدى عليه بالضرب وسبه بالفاظ بذيئة، قائلاً: "مراتي اتعاكست وانتوا....".

ثم استمعت النيابة لأقوال ياسمين حافظ زوجة اللاعب إمام عاشور، وذكرت في أقوالها إنها تعرضت للتحرش واشتكت لأفراد أمن المول، وعندما لم يتحرك أحد منهم استجابة لشكواها اضطرت للاتصال هاتفيًا بزوجها وإخباره بما حدث، ومازالت النيابة مستمرة في إجراءاتها والتحقيقات مستمرة.

وقبل عام من تلك المشاجرة كان إمام عاشور ضالعًا في "خناقة" أخرى بسبب زوجته، حيث اشتبك مع 4 شباب خليجيين في أحد مولات الشيخ زايد بسبب تحرشهم بزوجته. تطور الأمر لحضور رجال الشرطة واصطحاب الطرفين إلى قسم الشرطة، وقد انتهى الخلاف بالتصالح وانصرافهم.

عماد متعب يطلق النيران في الشارع

قبل 13 عامًا، كان عماد متعب، لاعب النادي الأهلي السابق، بطلاً لواقعة مشابهة، عندما اصطدمت سيارة أجرة بسيارة زوجته يارا نعوم في شارع مراد بالجيزة وقطعت الطريق أمامها بسيارته، مما دفع عماد متعب للتشاجر مع السائق وإطلاق النيران من مسدس مرخص وسط الشارع.

وأشارت تحقيقات النيابة في ذلك الوقت إلى أنه أثناء قيادة يارا نعوم، زوجة لاعب الأهلي عماد متعب، قام سائق سيارة ميكروباص بالتضييق عليها بسيارته، مما أجبرها على التوقف، وألقى عليها الفاظًا خادشة للآداب، وكان متعب يرافقها بسيارته فشاهد ما حدث ووقعت مشادة كلامية بينه وبين السائق الذي نزل من سيارته حاملاً "كوريك"، مما دفع عماد متعب لإخراج مسدسه المرخص وإطلاق رصاصتين منه في الهواء لترويع السائق وتم احتجاز اللاعب والسائق، وانتهى الأمر بتنازل الطرفين بعد عدة جلسات تحقيق في النيابة.

إسلام جابر وأزمة نسب

في أغسطس عام 2022، كان لاعب نادي الزمالك السابق، إسلام جابر، على موعد مع أزمة مفاجئة عندما تقدمت امرأة ببلاغ يتهمه بسرقة ورقتي زواجهما العرفي وانكار نسب جنينهما بعد رفضه الزواج منها رسميًا. خلال العامين الماضيين، تم اتهام إسلام جابر بعدة تهم ومثل أمام المحكمة في اتهام بسرقة عقد الزواج العرفي.

وأقر خلال المحاكمة بزواجه فعلًا من السيدة، وقضت المحكمة ببراءته. واستمرت قضية نسب الطفل له أمام المحكمة بعد ولادة السيدة له، ورفضت محكمة العمرانية نسب الطفل للاعب، فقامت السيدة برفع دعوى استئناف لنسب الطفل.