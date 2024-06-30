الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة البيئة: الاقتصاد الأخضر أولوية الدولة

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص مصر على دعم التحول الأخضر من خلال الربط بين السياسات، موضحة أن ملف الاقتصاد الأخضر يحتل مرتبة متقدمة على أجندة القيادة السياسية.

وأوضحت وزيرة البيئة - خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي - ضرورة ربط البيئة المواتية للاقتصاد الأخضر بالتنمية الاقتصادية بشكل عام، حيث إنه ليس بمعزل عن الاقتصاد التقليدي.

وأشارت إلى أن هناك قطاعين يمتلكان إمكانات هائلة في هذا المجال بمصر الأول هو إدارة مخلفات التشييد والبناء والمخلفات الطبية، أما القطاع الثاني فهو الأمن الغذائي، داعية القطاع الخاص إلى الاستثمار فيهما، وتمت تهيئة الأطر القانونية الملائمة لهما.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على حرص مصر على مراعاة البُعدين الاقتصادي والاجتماعي في مسارها نحو التحول الأخضر من خلال البحث عن أفضل الطرق لإشراك القطاع الخاص وتوفير الحوافز والحد من الانبعاثات.

وأكدت على تأسيس بنية تحتية ملائمة تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص وتقديم التسهيلات وحوافز لوضع استثمارات في هذا المجال.

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الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مصر التحول الاخضر القيادة السياسية مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي الاقتصاد التقليدي

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