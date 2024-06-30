الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ترشيد استهلاك الكهرباء ودعم طلاب الثانوية العامة.. أهم إنجازات "حياة كريمة" فى الحماية الاجتماعية

آية حسن
آية حسن

قالت آية حسن رئيس قطاع الثروة الحيوانية بمؤسسة حياة كريمة، إن مؤسسة حياة كريمة حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات في مجال المبادرات الاجتماعية والتي ظهرت محليًا ودوليًا في قطاع غزة.

وأوضحت "آية" أن حياة كريمة أطلقت العديد من المبادرات منذ 2019 وكان آخرها كانت مبادرة تقدر في 10 أيام التي كانت مخصصة لدعم طلاب الثانوية العامة سواء أكاديميًا أو معنويًا، لافتة إلى أن المبادرة قدمت مجموعة من المراجعات الدراسية للطلاب وخطا خاصا بالدعم النفسي للطلاب وأسرهم.

الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة، تحت عنوان استهلاك أقل ترشيد كبير، وهي تعتبر أكبر حملة وطنية تطلقها حياة كريمة، وتهدف المبادرة إلى حث المواطنين على توفير وترشيد استهلاك الطاقة من خلال وسائل الإعلام وحملات خاصة بالمدارس ومسابقات يتم تدشينها بين الشباب في الجامعات.

 

حياة كريمه مبادرة إنجازات

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