الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي

تتصاعد حدة البحث عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 عبر موقع جوجل البحثي، وذلك قبل ساعات فقط من إعلاق باب التقديم عقب انتهاء الفترة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتقديم في مرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 

ساعات قليلة ويتم وقف رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 (من هنا) الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم طلبات الالتحاق بالمدارس الحكومية والتجريبية (عربي ولغات) خلال العام الدراسي المقبل 2024-2025 حيث يرفق ولي الأمر كافة المستندات الخاصة بالطالب المتقدم ومحل سكنه.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن بدأ مرحلة تقديم طلبات التحويل بين الطلاب في باقي الصفوف التعليمية وذلك خلال الفترة من يوم 1 يوليو 2024 ولمدة شهر ونصف حيث تنتهي في يوم 15 أغسطس المقبل ويتم قبول طلبات التحويل المسببة فقط خاصة للمدارس التجريبية.

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شروط التقديم في أولى ابتدائي للعام المقبل 2024-2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط التقديم في أولى ابتدائي للعام المقبل 2024-2025 (عربي ولغات) والتي تتلخص فيما يلي:-

  • أن يقل عمر الطفل من 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات في أول أكتوبر.
  • ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات في التقديم بمرحلة رياض الأطفال.
  • يتم الإلتحاق بالمدارس الحكومية والتجربيبة من خلال مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني لتحديد كثافة الطلاب في الفصول وفقا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6/7/1989 وذلك لضمان مصلحة الطلاب.
  • سداد مصروفات الدراسة خلال أسبوعين فقط من إعلان نتائج التنسيق لأولى ابتدائي وkg1.

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