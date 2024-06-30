الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير "الرعاية الصحية" بالإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقّد الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، للتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.

وتأتي الزيارة تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، بالمرور الميداني المكثف على المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل؛ للاطمئنان على سير العمل والتأكد من استعدادات التأمين الطبي للاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.

تفاصيل الزيارة الميدانية لمدير فرع الإسماعيلية للمستشفيات

وشهدت الجولة التفقدية زيارة الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، عددا من المنشآت الصحية، وهي "مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك" التابعين للهيئة في المحافظة، بالإضافة إلى عدد من مدراء الإدارات المركزية والعامة بالفرع والمنشآت الصحية التابعة له.

وشمل المرور الميداني تفقد الأقسام المختلفة بالمنشآت الصحية المذكورة في الإسماعيلية؛ للتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بها، خاصة أقسام الطوارئ، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية، ومراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وفصائل الدم ومشتقاته، والطعوم والأمصال، والمخزون الاستراتيجي لهم، والتأكيد على التنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتأمين جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وانعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة.

لقاء مدير فرع الإسماعيلية بالمواطنين

والتقى الدكتور محمد سامي، خلال جولته، عددا من المواطنين، واستمع لشكواهم واقتراحاتهم، وتأكد منهم على توافر خدمات طبية فائقة الجودة للمواطنين، فضلا عن سرعة إجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة وتوافر الدواء المطلوب لهم.

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