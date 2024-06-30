الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمال رائف: ثورة 30 يونيو أعادت سيناء لأحضان الوطن وحررتها من الإرهاب

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال رائف

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن ثورة 30 يونيو أعادت سيناء إلى أحضان الوطن، والتي حررت أرض سيناء الغالية من التطرف والإرهاب، ومكنت الدولة المصرية من المضي نحو سيناء بيد التنمية والإعمار.

وأكد رائف، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما مهد الطريق لكل هذا تضحيات الأبطال من رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية البواسل، معقبًا: "تحية إجلال وتقدير لأرواح الشهداء المصريين من الجيش المصري العظيم وأيضًا الشرطة المصرية الباسلة في ذكرى ثورة 30 يونيو".

 

قطع الطريق على الوصول للأجيال القادمة من الشباب والنشء الجديد

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن هذه التضحيات كانت السبيل نحو ما نتحدث عنه اليوم من طفرة تنموية غير مسبوقة، متابعًا: حينما ذهبت الدولة المصرية لإعادة الحياة إلى سيناء مجددًا، وتطهير سيناء من التطرف والإرهاب كان لها استراتيجية واضحة، وهذه الاستراتيجية اعتمدت على 3 ركائز رئيسية.

وأردف: الركيزة الأولى هي ما يتعلق بالمجابهة المسلحة للعناصر التكفيرية، وهنا الدور الأساسي للقوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية فاستطاعوا بالفعل أن يطهروا سيناء من كل البؤر الإرهابية، أما الركيزة الثانية فهي ما يتعلق بالمجابهة الفكرية، وهذا لا يقتصر فقط على سيناء، فرأينا كيف كان هناك دور كبير جدًا للقوة الناعمة المصرية، وتجديد الخطاب الديني، والكثير من الأدوار الفكرية والثقافية المهمة للغاية التي جابهت فكر جماعة الإخوان الإرهابية، وكل الأفكار المتطرفة بالفكر وهذا مهم للغاية.

واستكمل: الركيزة الثالثة والأهم، والتي نرى أثرها على الواقع، هي ركيزة التنمية والإعمار والبناء، وهذه الركيزة كانت مهمة للغاية في القضاء على الإرهاب في سيناء، وقطع الطريق على هذه الجماعات فيما يتعلق بالوصول للأجيال القادمة من الشباب والنشء الجديد.

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