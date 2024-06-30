بالتفاصيل.. قرار وزير التموين بشأن تكلفة تصنيع الخبز للمخابز البلدية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسميا تكلفة تصنيع الخبز بالنسبة للمخابز البلدية للقطاع العام والخاص، ووجهت الوزارة في نص التوجيه الوزاري رقم 22 لسنة 2024 الصادر بتاريخ أمس السبت 29 يونيو 2024، تعليماتها لجميع المديريات التموينية بالمحافظات بشأن تكلفة إنتاج رغيف العيش.

ونص قرار وزارة التموين على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز البلدية وفق أسعار بيع الخبز الجديدة للمواطنين وتكلفة التصنيع بكل مخبز طبقا لنوع الخبز المنتج والوقود المستخدم في عملية الإنتاج وفقا للجدول الآتي:

كما أقر وزير التموين، أن تسدد الهيئة العامة للسلع التموينية فروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة لذلك للمخابز التي تنتج الخبز (ماوطرى - ملدن - مجر) وتعمل بوقود (السولار) لسدادها لصاحب المخبز على حسابه المفتوح بأحد البنوك عن مبيعات كل رغيف على النظام.

ووجَّه القرار الوزاري أن تحدد شركة البطاقات الذكية (سمارت) إجمالي المبالغ المطلوب سدادها من قبل المخبز بالنسبة للمخابز التي تعمل بوقود (الغاز الطبيعي) يوميا لصالح الهيئة العامة اللسلع التموينية عن فروق تكلفة تصنيع الخبز الخاصة بكل رغيف ثم بيعه على النظام من قبل المخبز، وإظهارها على شاشة النظام بالهيئة العامة للسلع التموينية وماكينة صرف الخبز بكل مخبز تمويني.

ووجَّه أيضا القرار الوزاري أن تقوم المخابز التي تعمل بوقود (الغاز) بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبر على رقم حساب الهيئة العامة للسلع التموينية بفروع بنك مصر على مدفوعة سداد تكلفة التصنيع، أو من خلال منظومة (ضامن للمدفوعات الإلكترونية) من خط ماكينة الصرف بالمخبز يوميًا وبحد أقصى أسبوع من تاريخ المديونية.

وتم توجيه القرار للمديريات لإعلام كافة أصحاب المخابز البلدية في جميع أنحاء الجمهورية انه بالنسبة التكلفة الجديد ابتدأ من تاريخ 1/7/2024 بموجب التوجيه الوزاري ستكون كالتالي:

أولا/ ماو سولار طرى يأخد 39 ج على كل شيكارة 50 ك من البنك أو 5.38 قرش على كل رغيف مبيعات + 20 قرش من المواطن وهذا الحساب يتم ايداعه لصاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية.

ثانيا / ماو الملدن السولار يأخذ 54 جنيها من البنك علي كل شكاره دقيق 50 ك أو 7.45 قرش علي كل رغيف ينتج وهذا الحساب هيتم إيداعه في حساب صاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية.

ثالثا /حساب مجر سولار يـخد 28.25 ج على الشيكارة 50 ك من البنك أو 4.28 قرش على كل رغيف مبيعات + 20 قرش من المواطن. وهذا الحساب هيتم إيداعه في حساب صاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية.

رابعا/ ماو غاز طرى يأخد 20 قرش من المواطن ويورد على كل شوال 50 ك 19.21 ج للهيئة العامة للسلع التموينية أو 2.65 قرش على كل رغيف مبيعات.

خامسا/ ماو ملدن غاز طبيعي ياخذ 20 قرش من المواطن ويتم توريد 18.48 على كل شكاره دقيق 50 ك أو 2.55 قرش عند كل رغيف ينتج وهذا الحساب يتم توريده للهيئة العامة للسلع التموينية من خلال بنك مصر أو ضامن.

سادسا /مجر غاز طبيعي يأخد 20 قرش من المواطن ويتم توريد. 25 ج على كل شيكارة 50ك أو 3.79 قرش على كل رغيف مبيعات.

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