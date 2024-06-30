مسئول أممى لـ القاهرة الإخبارية: الدمار الشديد فى قطاع غزة يعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية

قال عضو اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، كريس سيدوتي، إن قطاع غزة يعاني بشدة جراء نقص الماء والغذاء، وهناك حاجات مُلحة لسكان قطاع غزة، بسبب العجز في المواد الغذائية ونقص المياه والطاقة، والخدمات الطبية.

وأضافو خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك الكثير من المواطنين في غزة لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة بسبب العجز الشديد في المواد الغذائية.

ولفت إلى أن وجود 37 مليون طن من الركام الذي يحاصر قطاع غزة، جعل من المستحيل الاستمرار في إدخال المساعدات في ظل هذا الدمار، الذي يعوق عمل الفرق الطبية، مؤكدًا أن الدمار الشديد في قطاع غزة يعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية.

اقرأ أيضًا: