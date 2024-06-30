3 مصابين إثر انقلاب تروسيكل على طريق جمصة بالدقهلية

أُصيب 3 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل على طريق جمصة - بلقاس بالدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة جمصة بوقوع حادث انقلاب وإصابة ٣ أشخاص.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة جمصة لمكان الحادث، وبالفحص تبيَّن إصابة كل من: عبدالرحمن نصر ١٦ سنة بكسر بالساق اليسرى، وأحمد محمد ٢٥ سنة بكسر مُضاعف بالساق اليمني وفتحي محمد،٣٣ سنة باشتباه كسر بالساق اليسري، وتم نقل المصابين لمستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.