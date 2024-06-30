انقلاب سيارة نقل مُحمَّلة بالبطيخ على طريق جمصة دون إصابات

شهد طريق جمصة، بمحافظة الدقهلية، انقلاب سيارة نقل مُحمَّلة بالبطيخ، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة بانقلاب سيارة نقل مُحمَّلة بالبطيخ على طريق رافد جمصة، اتجاه جمصة، وتعطل حركة المرور على الطريق.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة، وشرطة المرور، وسيارة إسعاف، لمكان البلاغ، وبالفحص تبيَّن انقلاب سيارة مُحمَّلة بالبطيخ، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وغلق الطريق أمام السيارات، ولا توجد إصابات أو وفيات نتيجة الحادث.

وتم إعادة فتح الطريق وتنظيم حركة المرور أمام المواطنين بمعرفة شرطة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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