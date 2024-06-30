مدحت الكمار: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبى سيفتح آفاقًا واسعة للتعاون

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي افتتحه الرئيس السيسي أمس ويستمر اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن المؤتمر جاء في وقته تمامًا، لتعزيز العلاقات المصرية الأوروبية، وفتح آفاق أمام الاستثمار الأوروبي في مصر.

ولفت الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر أمس، والتي أشار فيها أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى شملت 6 محاور، كما أن مؤتمر الاستثمار يأتي في وقت شديد الدقة وتحديات عدة تواجه العالم، حيث أثبتت مصر أنها شريك يمكن الاعتماد عليه فى مواجهة التحديات، كما قامت بالعديد من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الأخضر.

إطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وشدد عضو مجلس النواب، أن إطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، فرصة للانطلاق لمجالات أوسع اقتصاديًا واستثماريًا بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، حيث سيستعرض المؤتمر العديد من القضايا الاقتصادية، منها إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص.

وتابع الكمار: المؤتمر يناقش الإجراءات الإستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر، وأهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وجهود تهيئة بيئة العمل في مصر لتكون مركزًا للتصنيع، وتخصيص محور للحديث عن الخدمات اللوجستية في مصر ومساحة لمناقشة فرص تصنيع السيارات في مصر، فضلًا عن جلسة فرعية ستتناول فرص تعزيز الصناعات الدوائية.

وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن المؤتمر فرصة لانطلاقة اقتصادية واستثمارية هائلة للوطن ومع مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

واختتم النائب مدحت الكمار أن، افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، يؤكد أهميته الضخمة والتعويل عليه في خلق شراكة استراتيجية أكبر بين الطرفين.