سمير فرج لـ"الدستور": ثورة 30 يونيو أعظم انتصارات العصر الحديث بعد حرب أكتوبر

يحتفل الشعب المصري اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو 2013 التي استطاع من خلالها القضاء على حكم جماعة الإخوان المسلمين والخروج بالبلاد من بوتقة الإرهاب إلى مواكبة العصر الحديث والتطور العالمي على مختلف العديد من الأصعدة.

ثورة شعبية بتأييد من الجيش

وفي السياق، قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن ثورة 30 يونيو 2013 هى أفضل انتصار حققه الشعب المصري في العصر الحديث بعد الانتصار في حرب أكتوبر 1973 حيث إن الشعب بتأييد من الجيش استطاع تخليص البلاد من حكم الإخوان الذي كان يتخذ ستار الدين للوصول إلى السلطة.

وأشار فرج إلى أن الشعب المصري منح الفرصة والسبق لهذه الجماعة لتولي رئاسة الجمهورية في صورة محمد مرسي، لكن هذا الشعب العظيم أدرك بعد عام من حكمهم أن نيتهم كانت الوصول إلى السلطة تحت ستار الدين، لذلك انتفض الشعب وطلب من الجيش أن يخلصنا من هذا الحكم وهو ما حدث بالفعل، موضحًا أنه لهذا السبب يتم اعتبار ثورة 30 يونيو ثورة شعبية نفذها الشعب المصري وأيدها الجيش.

إنجازات عديدة لصالح الشعب

وأضاف الخبير الاستراتيجي لـ"الدستور" أن ثورة 30 يونيو استطاعت أن تحمي البلاد من العديد من المخاطر وعلى رأسها فقدان الثقافة والهوية المصرية، كما أنها أكسبت البلاد العديد من الإنجازات التي لم تكن ستتحقق في عهد الإخوان المسلمين مثل إنشاء المدن والجامعات الجديدة واستصلاح 2 مليون فدان زراعي.

وتابع: "بالاضافة إلى القضاء على الإرهاب الذي صنعه الإخوان في سيناء خلال حكمهم، فضلًا عن تنفيذ شبكة جديدة من الطرق والكباري إلى جانب الموانئ الجديدة، مشيرًا إلى أنه اليوم ولأول مرة يتم خلال 6 سنوات فقط تنفيذ ميناء شرق بورسعيد للحاويات الذي صنف من أكبر وأفضل موانئ العالم حيث تفوق على ميناء هونج كونج الشهير، وذلك بعدما صنف ميناء شرق بورسعيد للحاويات رقم 10 بينما ميناء هونج كونج الشهير رقم 11 في التصنيف العالمي.

وأوضح فرج أنه من بين الإنجازات التي حققتها ثورة 30 يونيو أيضًا هي مبادرة حياة كريمة التي تستفيد منها 30 مليون أسرة مصرية لتحيا حياة كريمة، وذلك بالإضافة إلى تم تطهير 11 بحيرة وتنفيذ العديد من مزارع الأسماك وغيرها الكثير من الإنجازات التي نفذت لصالح هذا الشعب.