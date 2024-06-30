عروض فنية بقصر ثقافة الإسماعيلية احتفالًا بذكرى 30 يونيو

شهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بذكرى ثورة 30 يونيو بمركز شباب الشيخ زايد بمشاركة الفرق الفنية بقصر ثقافة الإسماعيلية، المُعدَّة برعاية وزارة الثقافة.

احتفالات الإسماعيلية بذكرى ثورة 30 يونيو

وقدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة الإسماعيلية، عرضًا فنيًا مميزًا تضمن باقة من أجمل الفقرات الاستعراضية نالت إعجاب الحاضرين ومنها فقرة الصيادين، جاني الجميل، بتغني لمين، التنورة، البدو، نوح الحمام، الضمة، بالإضافة إلى باقة متنوعة من التراث الاسماعيلي غناء الفنان ماهر كمال، تصميم استعراضات عمرو عجمي، والفعاليات إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة امل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

بينما استمر الحفل بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية "أطفال" بقيادة مصطفى محمود، والتي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية على أنغام السمسمية منها سارة الليل، سلم علي الشهدا، عدى النهار علينا، الجرادل.

واختتمت الاحتفالية بعرض لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، قدمت خلالها مجموعة من أغنيات التراثية منها افتتاحية الفرقة، اسماعيلية ياالي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا اسماعيلية، انا الاسماعيلي، ابويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها، بالإضافة لعزف منفرد علي السمسمية للفنان احمد يحيي مولر مدرب الفرقة، وسط تفاعل كبير من رواد المركز.