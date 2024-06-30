الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

الكهرباء
الكهرباء

أكد مصدر حكومي مطلع، أنه بداية من اليوم الأحد، سيتم بدء عودة تخفيف الأحمال بحد أقصى ساعتين فقط يوميا، بدلا من 3 ساعات، وذلك وفقا لما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمره الصحفي الأخير فى هذا الشأن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأنه بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو، سيتم وقف قطع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه بداية من أول يوليو ستعود فترة تخفيف الأحمال إلى فترة الساعتين وتدريجيًا ومع وصول مختلف الشحنات والمنتجات المطلوبة سيتم العمل على إيقاف انقطاع التيار الكهربائي طوال فترة الصيف.

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كذلك، أكد رئيس الوزراء، وضع خطة لترشيد الكهرباء اعتبارًا من الشهر المقبل، تتضمن غلق جميع المحال التجارية من العاشرة مساء، والمطاعم فى الواحدة صباحًا، داعيًا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، منوها إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه الحكومة بالتدخل بصورة استثنائية وحل مشكلة زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائى؛ بسبب تخفيف الأحمال عن الشبكة القومية.

كما أضاف مدبولى، أنه جرى على الفور عقد اجتماع مع الوزراء المختصين والتنسيق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزى لوضع خطة استباقية واستثنائية هدفها تخفيف انقطاعات الكهرباء خلال فترة الصيف، تحسبًا لتعرض البلاد لموجات حارة شديدة، مشيرًا إلى أن مصر لديها شبكة طاقة إقليمية تربطها بدول الجو.

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