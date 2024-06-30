التضامن: 6 مليارات جنيه لدعم 700 ألف من كبار السن سنويًا

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه تم توفير الدعم النقدي لإجمالي 700 ألف من كبار السن، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات جنيه سنويًا، كما تم إعفاء المسنين- فوق سن 70 عامًا- من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، أيضًا بلغ عدد المستفيدين من خدمات الرعاية 4.600 مسن في 172 دار مسنين و191 نادي مسنين، وتم صدور أول مشروع قانون بشأن "حقوق المسنين" وتخصيص إجمالي 5 مليارات جنيه لصالح صندوق كبار السن.

تنمية الطفولة المبكرة والتربية الإيجابية

وأكد التقرير أنه تم بناء وتطوير 1.200 حضانة طفولة مبكرة، و43 مركز أسرة وطفل، بواقع 4.100 فصل حضانة، ليصل إجمالي الحضانات إلى 27 ألف حضانة يستفيد منها حوالي مليون من الأطفال تحت سن 4 سنوات.

كما تم إصدار معايير جودة للحضانات، ومنهج جديد لتنشئة شخصية الأطفال تحت سن 4 سنوات، وتيسير تراخيص الحضانات بالشراكة مع الجهات المعنية، وتدريب 10 آلاف من العاملين وميسرات بحضانات الطفولة المبكرة.

كما تم تنفيذ 2 مليون زيارة أسرية لتوعية وتدريب الأسر على التربية الأسرية من خلال 8 آلاف رائدة اجتماعية، استفادت منها 1.4 مليون أسرة، كما تم إعداد استراتيجية "التربية الإيجابية" للمناقشة مع اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية، وتنفيذ حوار مجتمعي لمناقشة الاستراتيجية، وإعداد 3 أدلة متكاملة حول أساليب تربية ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.