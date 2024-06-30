هيثم نبيل يضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد ويطرحه على طريقة السنجل

يضع حاليًا المطرب والملحن هيثم نبيل، اللمسات النهائية على أحدث ألبوماته الغنائية، لطرحه على طريقة السنجل خلال موسم الصيف، كما يقوم بتصوير إحدى الأغنيات لطرحها على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الغنائية.

هيثم نبيل يضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد

من جانبه أكد هيثم نبيل، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يقوم بالتجهيز لألبومه الجديد منذ فترة، وحرص أن ينتقي الأغنيات لتكون متنوعة ليحمل الألبوم مختلف الألوان والتيمات.

5 أغنيات جديدة خلال شهري يوليو وأغسطس

ومن المقرر أن يطرح هيثم، خلال شهري يوليو وأغسطس خمس أغنيات جديدة الأولى بعنوان "قلبي يا"، والأغنية الثانية بعنوان "مزاجنجي"، والثالثة تحمل اسم "منستغناش"، والأغنية الرابعة باسم "ليالينا"، أما الخامسة فتحمل اسم "يا بتوع الطيب"، التى سيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب.

أحدث أغنيات هيثم نبيل

وكان هيثم نبيل، قد طرح مؤخرًا أحدث أغنياته والتى تحمل اسم «زي زمان» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وهى من ألحانه وكلمات سارة سعيد وتوزيع عادل حقي.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا عارف مفيش فرصة أشوفك تاني زي زمان.. أنا عايش حياة ناقصة بشوف الدنيا لون بهتان.. ده لو كان عمرنا بيرجع هعيده عشان أعيشهولك.. كلام أنا نفسى أقولهولك ده لو يجمع ما بيننا مكان.. مكمل ناس بتحتاج لي وبحتاج لك يا أغلى الناس".

كما طرح أغنية "مش فارقلي" عبر الموقع الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات كريم سامي وهيثم نبيل، ألحان هيثم نبيل، توزيع وماستر زووم وصولوهات محمود شاهي.