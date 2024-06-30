إيلاريا حارص: 30 يونيو تعبير صريح عن إرادة المصريين فى استعادة وطنهم من قوى الشر

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن ثورة الـ30 من يونيو 2013، شاهدة على النقلة التي سيسطرها التاريخ من نور، حيث تغلب الشعب المصري مدعومًا بجيشه الأبي والصامد وقيادته الحكيمة والرشيدة للخروج من براثن الظلام والجهل التي خطط لها أهل الشر، مؤكدة أن 30 يونيو تعبير صريح عن إرادة الشعب المصري في استعادة وطنه من قبضة التطرف والفوضى، وتجسد حُلمًا طالما راود أبناء هذا الوطن العظيم.

إعادة بناء الدولة

وأوضحت "حارص" في بيان لها اليوم الأحد، أن ثورة 30 يونيو تعتبر نقطة تحول حاسمة، حيث رفض المصريون حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي قادت البلاد إلى حالة من التراجع والاضطراب، واستجابت فيها القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، لنداء الشعب، مُعلنًا عن خارطة طريق تهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس الديمقراطية والعدالة والتنمية، لنكون اليوم على مشارف جمهورية جديدة لدولة متقدمة حديثة تليق بأحلام المصريين.

وأكدت أن مصر الآن تسير على دروبٍ مستنيرة بخطى واثقة نحو التقدم في مسيرة عظيمة، لأجل البناء والتنمية تحت قيادة بصيرة وحكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لم يألُ جهدًا لتحقيق أحلام المصريين في بناء دولتهم الحديثة المتقدمة التي يطمحون اليها، مؤكدة نجدد العهد على دعم القيادة السياسية في كل قراراتها لحماية الأمن القومي المصري واستقرار البلاد.

تحقيق العدالة الاجتماعية

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي لم يغفل عن تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق النائية، كما تم العمل على تطوير التعليم والصحة، بما يعزز من قدرة المواطنين على المشاركة الفعالة في بناء الوطن، مثمنة الجهود الجبارة لأبطالنا من القوات المسلحة والشرطة المصرية في مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، وحماية المواطنين، والتي كانت ضريبة قاسية لدحر أهل الشر، لينتج عن هذه الجهود تحقيق حالة من الأمان والاستقرار الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية والتقدم.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه منذ عام 2013 وحتى الآن انتقلنا من حال إلى حال، وساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى، وعرف الأمان طريقه لقلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد، واستقرت مؤسسات الدولة بعد أن كادت تعصف بها الرياح.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة متلفزة، أنه خلال تلك السنوات قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر، وجسامة التضحيات، وبنينا أساسًا تنمويًا بجهود هائلة من سواعد أبناء مصر الأشداء، لم نترك قطاعًا إلا واقتحمنا مشكلاته المعقدة وأزماته المتراكمة، لم نهب المسئولية ولم نتجنبها مدركين قدر وإمكانات شعبنا العظيم.