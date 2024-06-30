وكيل "صحة الإسماعيلية": توفير احتياجات دور إيواء الأطفال من الألبان والأغذية والأدوية

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، دار إيواء الأطفال بمدينة المستقبل يرافقها الدكتور مصطفى النجار مدير الدار، وذلك للاطمئنان ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم من الإقامة والإعاشة ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية.

تفاصيل الجولة

وخلال الجولة تفقدت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أقسام وغرف الإقامة بدار الإيواء واطمئنت على الأطفال المقيمين في الدار والبالغ عددهم 15 طفلا، وتابعت الأنشطة المقدمة فيها،ومستوى الرعاية الصحية والاجتماعية وتوافر احتياجات الأطفال من الألبان والأغذية وكافة الأدوية والمستلزمات، وكذلك الخدمات المقدمة للأطفال كريمى النسب التي يتم توفيرها من العاملين بالدار للأطفال.

وأشادت الدكتورة ريم مصطفى، بجهود القائمين على الدار ومستوى النظافة والرعاية الصحية للأطفال مؤكدة على حسن معاملة الأطفال وتلبية متطلباتهم وأن مديرية الصحة بالإسماعيلية لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للأطفال حتى يصلوا إلى بر الأمان.

تفقد العيادة المتنقلة لتنظيم الأسرة بالقرين الجديدة

وفى ختام الجولة تفقدت العيادة المتنقلة لتنظيم الأسرة بالقرين الجديدة والتى تقدم خدمات تنظيم الأسرة ومتابعة الحمل وكشف السونار وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان،وإلتقت مع الطاقم الطبي والرائدات الريفيات وتابعت معدل المترددات المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

إشادة بأداء الفريق الطبى بوحدات أبو صوير البلد والسبع آبار وأبو جريش الصحية

أشادت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بالجهد المبذول من فريق مبادرة 100 مليون صحة وارتفاع معدل تردد المواطنين، وإقبالهم على الكشف بالمبادرة وتواجد الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات بالصيدلية

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى أجرتها الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة على وحدات أبو جريش وأبو صوير البلد والسبع آبار غربية بإدارة أبو صوير الصحية ؛للوقوف على انتظام سير العمل وتواجد الفريق الطبي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.

وتفقدت وكيل وزارة الصحة غرف الاستقبال، وتابعت إنتظام جلسات التطعيمات وعيادة تنظيم الأسرة، واطلعت على دفاتر الحضور والانصراف وتواجد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، وتفقدت جودة خدمات طب الأسنان بعيادات الأسنان ومعدل التردد على العيادة واطمئنت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية الوحدات.

وأكدت وكيل وزارة الصحة على استمرار الرقابة والمتابعة المستمرة على جميع الوحدات الصحية للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة بوحدات الرعاية الأولية..

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتورة هبة جودة مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور رضا سعيد عضو مكتب الدعم الفني بمديرية الصحة بالإسماعيلية، و يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالتأكد من جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.