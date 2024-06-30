الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف مناطق مختلفة فى غزة

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من عدوانه تجاه أحياء غزة، مشيرًا إلى أن آخر الغارات كان استهداف منطقة حي الدرج، ومنطقة الشجاعية، شرق مدينة غزة.

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يصعّد من عدوانه تجاه أحياء غزة

وأشار إلى أن طائرات الاحتلال  قصفت قبل قليل شقة سكنية، ما أدى لاستشهاد فلسطيني، وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني.

وأضاف أن حي الشجاعية يشهد قصفًا إسرائيليًا عنيفًا وتوغل الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بمحاصرة الفلسطينيين، ما أدى لسقوط عدد كبير من المصابين والشهداء، مؤكدًا أن الطواقم الإغاثية ما زالت تقوم بنقلهم إلى مستشفى المعمداني. 

وختم بأن رفح ما زالت تشهد قصفا عنيفا، لا سيما حي البرازيل الذي عادت إليه الآليات العسكرية الإسرائيلية وتقوم بإطلاق القذائف والرصاص.

 

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